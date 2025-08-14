У Польщі прикордонники затримали українських залізничників, які заїхали до країни у стані алкогольного сп'яніння

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На прикордонній залізничній станції Дорогуськ затримали двох українських залізничників, бо ті заїхали до країни нетверезі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на польську Прикордонну службу.

Зазначається, що у ніч з 11 на 12 серпня помітили, що після перетину кордону з України до Польщі поїзд не заїхав у зону перетину, а зупинився на залізничному переїзді. Там офіцери відчули запах алкоголю.

Як виявилось, у 34-річного машиніста алкотестер показав майже 2 проміле алкоголю в крові, тоді як у його 31-річного помічника — понад 2 проміле.

Товарному поїзду не дозволили продовжити рух, а обох громадян України затримали та відправили до слідчого ізолятора. Чоловікам наказали залишити територію держави та заборонила їм повторний в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони протягом 5 років.

