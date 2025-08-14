21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 22:55

У Польщі прикордонники затримали українських залізничників, які заїхали до країни у стані алкогольного сп'яніння

14 серпня 2025, 22:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На прикордонній залізничній станції Дорогуськ затримали двох українських залізничників, бо ті заїхали до країни нетверезі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на польську Прикордонну службу.

Зазначається, що у ніч з 11 на 12 серпня помітили, що після перетину кордону з України до Польщі поїзд не заїхав у зону перетину, а зупинився на залізничному переїзді. Там офіцери відчули запах алкоголю.

Як виявилось, у 34-річного машиніста алкотестер показав майже 2 проміле алкоголю в крові, тоді як у його 31-річного помічника — понад 2 проміле.

Товарному поїзду не дозволили продовжити рух, а обох громадян України затримали та відправили до слідчого ізолятора. Чоловікам наказали залишити територію держави та заборонила їм повторний в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони протягом 5 років.

Нагадаємо, Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті Макса Коржа у Варшаві. Тоді правоохоронці затримали понад 100 осіб, багатьох із них оштрафували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Польща прикордонник залізничники алкоголь депортація
У Польщі затримали українця: підозрюють в диверсії на користь Росії
13 серпня 2025, 22:23
Польща може передати Україні кілька винищувачів до кінця 2025 року
05 серпня 2025, 17:19
Польща привела в бойову готовність авіацію через ракетну атаку Росії на Україну
28 липня 2025, 07:49
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
9 років полону: в Україну повернули хлопця, якого росіяни схопили в 17 років
14 серпня 2025, 23:07
Співак MELOVIN розповів, як таксист відмовився його везти
14 серпня 2025, 22:45
АРМА отримало нового керівника
14 серпня 2025, 22:39
США скоротять війська у Європі, щоб догодити Путіну
14 серпня 2025, 22:29
Фейкова допомога: українців попередили про нову схему шахраїв
14 серпня 2025, 22:25
Трамп повідомив, коли в Україні настане мир
14 серпня 2025, 22:12
На Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію
14 серпня 2025, 21:55
У Харкові з'явились підземні реанімації
14 серпня 2025, 21:45
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
14 серпня 2025, 21:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »