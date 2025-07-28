Польша привела в боевую готовность авиацию из-за ракетной атаки России на Украину

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В ночь на 28 июля Польша поднимала авиацию для патрулирования своего воздушного пространства на фоне ракетной атаки России на Украину

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, передает RegioNews.

"Для безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий ВС Польши приступил ко всем необходимым процедурам. Польские и союзнические самолеты были подняты в воздух, а системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной готовности", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности пограничных регионов.

Как известно, ночью, 28 июля, по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска Россией ракет и шахедов.

В Киеве сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе столицы пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них — ребенок.