10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 15:42

Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті у Варшаві

12 серпня 2025, 15:42
фото: TVN24
Польща видворить 57 громадян України, які спровокували сутички на концерті білоруського співака Макса Коржа у Варшаві

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RegioNews із посиланням на TVN24.

Він заявив, що ситуація, яка так сильно шокувала громадську думку, "нарешті вирішилася".

"Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції", - зазначив прем'єр.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з Польщі. Ці особи повинні будуть залишити країну або добровільно, або під примусом. Він додав, що серед фігурантів 57 українців та 6 білорусів.

Нагадаємо, білоруський репер Макс Корж виступив у Варшаві 9 серпня. Деякі відвідувачі перестрибнули через бар'єри і запалили фаєри. Крім того, під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший - синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація". Правоохоронці затримали понад 100 осіб, багатьох із них оштрафували.

Нагадаємо, наприкінці липня у Польщі закликали своїх громадян покинути РФ. Також у МЗС країни нагадали про відсутність прямого авіасполучення між Польщею та Росією, обмежені можливості для подорожей.

