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22 июля 2025, 18:59

Одна из стран ЕС призвала своих граждан покинуть РФ

22 июля 2025, 18:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Власти Польши советуют своим гражданам покинуть территорию Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.

В ведомстве отметили, что РФ закрыла генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. На этом фоне возможность предоставления прямой консульской помощи гражданам Польши становится все сложнее.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций, эвакуация может оказаться значительно усложненной или даже невозможной", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили об отсутствии прямого авиасообщения между Польшей и Россией, ограниченных возможностях для путешествий, недоступности польских банковских сервисов, а также риске произвольных задержаний и проверок со стороны российских спецслужб.

Напомним, в Польше уже подготовили более 200 тысяч повесток. Кроме мужчин призывного возраста, будут вызывать женщин и граждан от 50 лет.

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