Фото: ілюстративне

З січня по липень 2025 року Росія витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли території України

Про це повідомляє Forbes, передає RegioNews.

Найбільша частина цих коштів – приблизно 5,7 мільярда доларів – була спрямована на використання майже 29 тисяч безпілотних літальних апаратів Shahed, а ще 7,7 мільярда доларів – на запуск 932 ракет.

Водночас Україна суттєво збільшила обсяги своїх атак, тричі перевищивши кількість ударів. За перше півріччя вона застосувала близько 14 тисяч дронів, які за вартістю оцінюються в діапазоні від 700 мільйонів до 1,1 мільярда доларів. Крім того, Київ випустив ракет на суму приблизно 125 мільйонів доларів.

Попри значно більші витрати Росії, які у 13 разів перевищують українські, наша країна швидко нарощує виробничі потужності. Планується, що у 2025 році Україна зможе виробляти до 30 тисяч безпілотників і близько 3 тисяч ракет.

Раніше повідомлялося, Збройні сили України отримали нові безпілотники, які здатні виконувати лазерне підсвітлення цілей. Міністерство оборони офіційно дозволило використовувати український дрон "R-34-T", який має низку сучасних технологічних особливостей для підвищення ефективності бойових операцій.