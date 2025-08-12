10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 12:53

Росія витратила понад $13 млрд на обстріли України за перше півріччя 2025, - Forbes

12 серпня 2025, 12:53
Фото: ілюстративне
З січня по липень 2025 року Росія витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли території України

Про це повідомляє Forbes, передає RegioNews.

Найбільша частина цих коштів – приблизно 5,7 мільярда доларів – була спрямована на використання майже 29 тисяч безпілотних літальних апаратів Shahed, а ще 7,7 мільярда доларів – на запуск 932 ракет.

Водночас Україна суттєво збільшила обсяги своїх атак, тричі перевищивши кількість ударів. За перше півріччя вона застосувала близько 14 тисяч дронів, які за вартістю оцінюються в діапазоні від 700 мільйонів до 1,1 мільярда доларів. Крім того, Київ випустив ракет на суму приблизно 125 мільйонів доларів.

Попри значно більші витрати Росії, які у 13 разів перевищують українські, наша країна швидко нарощує виробничі потужності. Планується, що у 2025 році Україна зможе виробляти до 30 тисяч безпілотників і близько 3 тисяч ракет.

Раніше повідомлялося, Збройні сили України отримали нові безпілотники, які здатні виконувати лазерне підсвітлення цілей. Міністерство оборони офіційно дозволило використовувати український дрон "R-34-T", який має низку сучасних технологічних особливостей для підвищення ефективності бойових операцій.

Росія Україна финансирование війна гроші обстріли оборона атака дрони ракета шахеди
08 серпня 2025
07 серпня 2025
