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07 июля 2025, 06:10

ВСУ получили беспилотники для лазерной подсветки целей

07 июля 2025, 06:10
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ украинский беспилотный летательный аппарат "R-34-T". Дроны способны осуществлять лазерное целеуказание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, коптер "R-34-T" имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

"Его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в том числе артиллерийскими и авиационными", - заявили в Минобороны.

Благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в том числе на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Напомним, ранее парк воздушных камикадзе ВСУ пополнил новый FPV-комплекс "Световод".

Также Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка".

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