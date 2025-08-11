Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов

фото: АРМА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Яхту бывшего народного депутата Украины и кума Путина Виктора Медведчука обнаружили в Хорватии еще в 2022 году. С тех пор, несмотря на неоднократные заявления о национализации и намерениях по продаже, она до сих пор там, а обслуживанием актива может заниматься сам подозреваемый в государственной измене.

Журналисты выяснили, что через 3,5 года после того, как судно обнаружили в Хорватии и были направлены документы для его ареста, Украина до сих пор не получила обещанные 130 миллионов долларов.

Как оказалось, что Хорватия арестовала яхту всего на два года, прошедших в мае 2024 года. Тогда Медведчук попытался забрать ее и перегнать в другую, более дружественную для России страну. В конце концов, яхту Royal Romance "спасли", срочно введя санкции против экснардепа в ЕС, ведь это заморозило все его активы.

Напомним, яхта Royal Romance была построена в 2015 году и стоила около 200 миллионов долларов. Она имеет 7 кают для гостей и 10 – для экипажа.

Как сообщалось, в феврале 2025 года Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука. Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков.