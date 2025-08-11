19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 18:29

Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів

11 серпня 2025, 18:29
Читайте также на русском языке
фото: АРМА
Читайте также
на русском языке

Арештована яхта Медведчука досі перебуває у Хорватії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Яхту колишнього народного депутата України і кума Путіна Віктора Медведчука виявили у Хорватії ще у 2022 році. З того часу попри неодноразові заяви про націоналізацію та наміри щодо продажу вона й досі там, а обслуговуванням активу може займатись сам підозрюваний у державній зраді.

Журналісти з’ясували, що через 3,5 року після того, як судно виявили у Хорватії й були надіслані документи задля його арешту, Україна досі не отримала обіцяні 130 мільйонів доларів.

Як виявилося, що Хорватія арештувала яхту лише на два роки, які спливли у травні 2024 року. Тоді Медведчук спробував забрати її й перегнати в іншу країну, більш дружню для Росії. Врешті яхту Royal Romance "врятували", терміново запровадивши санкції проти екснардепа в ЄС, адже це заморозило усі його активи.

Нагадаємо, яхта Royal Romance була побудована у 2015 році й коштувала приблизно 200 мільйонів доларів. Вона має 7 кают для гостей і 10 — для екіпажу.

Як повідомлялось, у лютому 2025 року Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука. Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
арешт Хорватія Віктор Медведчук яхта
Суд арештував активи Жеваго через борг перед Нацбанком
08 серпня 2025, 20:42
Суд арештував екскерівника військової адміністрації на Луганщині
05 серпня 2025, 19:59
Відомого депутата "Слуги народу" арештували із заставою у 8 млн грн
04 серпня 2025, 16:23
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото з наслідками
11 серпня 2025, 20:35
Росіяни прорвали фронт на Донеччині
11 серпня 2025, 20:15
Зустріч Зеленського та Путіна: Трамп розкрив свої плани
11 серпня 2025, 20:00
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
11 серпня 2025, 19:28
Підпалював квартиру і спостерігав: у Дніпрі сталась пожежа, загинули люди
11 серпня 2025, 19:27
Головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю: в ОВА показали наслідки російської атаки
11 серпня 2025, 18:31
Туристичну компанію зі Львова звинувачують в організації екскурсій російською мовою
11 серпня 2025, 17:44
У Запоріжжі авто застрягло в річці
11 серпня 2025, 17:26
У Харкові судитимуть жінку, яка "наводила" ворожі удари на військові об'єкти
11 серпня 2025, 17:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »