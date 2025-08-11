Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів

фото: АРМА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Яхту колишнього народного депутата України і кума Путіна Віктора Медведчука виявили у Хорватії ще у 2022 році. З того часу попри неодноразові заяви про націоналізацію та наміри щодо продажу вона й досі там, а обслуговуванням активу може займатись сам підозрюваний у державній зраді.

Журналісти з’ясували, що через 3,5 року після того, як судно виявили у Хорватії й були надіслані документи задля його арешту, Україна досі не отримала обіцяні 130 мільйонів доларів.

Як виявилося, що Хорватія арештувала яхту лише на два роки, які спливли у травні 2024 року. Тоді Медведчук спробував забрати її й перегнати в іншу країну, більш дружню для Росії. Врешті яхту Royal Romance "врятували", терміново запровадивши санкції проти екснардепа в ЄС, адже це заморозило усі його активи.

Нагадаємо, яхта Royal Romance була побудована у 2015 році й коштувала приблизно 200 мільйонів доларів. Вона має 7 кают для гостей і 10 — для екіпажу.

Як повідомлялось, у лютому 2025 року Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука. Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок.