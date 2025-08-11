фото: иллюстративное

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает RegioNews.

В Киеве растет количество госпитализаций из-за COVID-19. Среди пациентов растет число находящихся в тяжелом состоянии, что вызывает беспокойство медиков.

Специалисты призывают жителей соблюдать базовые правила безопасности, в частности носить маски в местах большого скопления людей, особенно в помещениях с ограниченной вентиляцией. Также рекомендуют избегать многолюдных мест, чтобы снизить риск заражения.

Несмотря на то, что рекомендации не новые, их соблюдение остается эффективным способом защититься от вируса. Медики отмечают важность ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Ранее сообщалось, в Украине зафиксировали новый вариант COVID-19 под названием Stratus. Несмотря на увеличение количества случаев, медики уверяют, что ситуация остается контролируемой и не перегружает систему здравоохранения.