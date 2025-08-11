07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
11 августа 2025, 11:54

В Киеве растет количество госпитализаций с COVID, все больше пациентов в тяжелом состоянии

11 августа 2025, 11:54
фото: иллюстративное
Фиксируют увеличение количества тяжелых случаев COVID-19, что вызывает беспокойство среди медиков

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает RegioNews.

В Киеве растет количество госпитализаций из-за COVID-19. Среди пациентов растет число находящихся в тяжелом состоянии, что вызывает беспокойство медиков.

Специалисты призывают жителей соблюдать базовые правила безопасности, в частности носить маски в местах большого скопления людей, особенно в помещениях с ограниченной вентиляцией. Также рекомендуют избегать многолюдных мест, чтобы снизить риск заражения.

Несмотря на то, что рекомендации не новые, их соблюдение остается эффективным способом защититься от вируса. Медики отмечают важность ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Ранее сообщалось, в Украине зафиксировали новый вариант COVID-19 под названием Stratus. Несмотря на увеличение количества случаев, медики уверяют, что ситуация остается контролируемой и не перегружает систему здравоохранения.

Киев коронавирус COVID-19 состояние здоровья безопасность пандемия Stratus
