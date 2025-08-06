фото: иллюстративное

Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Первые случаи заражения этим вариантом были зафиксированы в Полтавской области. За последний месяц доля Stratus в мире выросла с 7,4% до 22,7%.

По данным Государственного учреждения "Центр общественного здоровья", возбудитель, обнаруженный в Полтавской области, относится к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к категории "под мониторингом" из-за его быстрого распространения, но пока нет свидетельств о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности.

Основные симптомы нового штамма остаются традиционными: кашель, повышенная температура, общая усталость. В то же время эпидемиологи обращают внимание на характерный симптом – хриплость голоса, которая встречается редко, но может сигнализировать об инфицировании Stratus.

Специалисты подчеркивают, что нынешние вакцины остаются эффективными против этого штамма и способны предотвратить тяжелые последствия болезни.

Ранее сообщалось об уникальном проекте в Китае, где ученые создают пчел-киборгов для военных и спасательных операций. Эта технология открывает новые возможности, но в то же время вызывает ряд вопросов, касающихся этики и безопасности.