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06 августа 2025, 19:58

Новый штамм коронавируса Stratus: что известно о его распространении в Украине

06 августа 2025, 19:58
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фото: иллюстративное
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В Украине обнаружили новый штамм коронавируса под названием Stratus, быстро набирающий распространение

Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Первые случаи заражения этим вариантом были зафиксированы в Полтавской области. За последний месяц доля Stratus в мире выросла с 7,4% до 22,7%.

По данным Государственного учреждения "Центр общественного здоровья", возбудитель, обнаруженный в Полтавской области, относится к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к категории "под мониторингом" из-за его быстрого распространения, но пока нет свидетельств о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности.

Основные симптомы нового штамма остаются традиционными: кашель, повышенная температура, общая усталость. В то же время эпидемиологи обращают внимание на характерный симптом – хриплость голоса, которая встречается редко, но может сигнализировать об инфицировании Stratus.

Специалисты подчеркивают, что нынешние вакцины остаются эффективными против этого штамма и способны предотвратить тяжелые последствия болезни.

Ранее сообщалось об уникальном проекте в Китае, где ученые создают пчел-киборгов для военных и спасательных операций. Эта технология открывает новые возможности, но в то же время вызывает ряд вопросов, касающихся этики и безопасности.

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