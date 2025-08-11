Фото: ілюстративне

Вчені зробили важливе відкриття у дослідженні хвороби Альцгеймера, опублікованому в журналі Nature

Про це повідомляє "Nature", передає RegioNews.

Фахівці з'ясували, що нестача літію в мозку може прискорювати розвиток цього нейродегенеративного захворювання. Додавання літію до лікування не лише сповільнило прогрес хвороби, а й допомогло відновити втрачені спогади у деяких пацієнтів.

Попередні експерименти на мишах показали обнадійливі результати, що дало підстави розпочати клінічні випробування серед людей. Вчені вважають це відкриття потенційним проривом у лікуванні, який може суттєво покращити якість життя мільйонів пацієнтів з Альцгеймером.

Наразі тривають дослідження, спрямовані на підтвердження ефективності літієвої добавки та безпеки її застосування у людей. Якщо результати будуть позитивними, це відкриє нові можливості для боротьби з хворобою, яка наразі лишається невиліковною.

