19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 17:07

Вчені відкрили метод відновлення спогадів при хворобі Альцгеймера

11 серпня 2025, 17:07
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Вчені зробили важливе відкриття у дослідженні хвороби Альцгеймера, опублікованому в журналі Nature

Про це повідомляє "Nature", передає RegioNews.

Фахівці з'ясували, що нестача літію в мозку може прискорювати розвиток цього нейродегенеративного захворювання. Додавання літію до лікування не лише сповільнило прогрес хвороби, а й допомогло відновити втрачені спогади у деяких пацієнтів.

Попередні експерименти на мишах показали обнадійливі результати, що дало підстави розпочати клінічні випробування серед людей. Вчені вважають це відкриття потенційним проривом у лікуванні, який може суттєво покращити якість життя мільйонів пацієнтів з Альцгеймером.

Наразі тривають дослідження, спрямовані на підтвердження ефективності літієвої добавки та безпеки її застосування у людей. Якщо результати будуть позитивними, це відкриє нові можливості для боротьби з хворобою, яка наразі лишається невиліковною.

Нагадуємо, що у Києві спостерігається стрімке збільшення госпіталізацій через COVID-19. Медики фіксують зростання кількості пацієнтів у тяжкому стані, що викликає занепокоєння щодо ситуації з пандемією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хвороба відновлення захворювання лікування клініка випробування дослідження
Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину
08 серпня 2025, 08:56
Новий штам коронавірусу Stratus: що відомо про його поширення в Україні
06 серпня 2025, 19:58
Кліщі атакують: новий випадок небезпечної хвороби на Волині
06 серпня 2025, 14:56
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото з наслідками
11 серпня 2025, 20:35
Росіяни прорвали фронт на Донеччині
11 серпня 2025, 20:15
Зустріч Зеленського та Путіна: Трамп розкрив свої плани
11 серпня 2025, 20:00
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
11 серпня 2025, 19:28
Підпалював квартиру і спостерігав: у Дніпрі сталась пожежа, загинули люди
11 серпня 2025, 19:27
Головна автостанція Запоріжжя зруйнована майже повністю: в ОВА показали наслідки російської атаки
11 серпня 2025, 18:31
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
11 серпня 2025, 18:29
Туристичну компанію зі Львова звинувачують в організації екскурсій російською мовою
11 серпня 2025, 17:44
У Запоріжжі авто застрягло в річці
11 серпня 2025, 17:26
У Харкові судитимуть жінку, яка "наводила" ворожі удари на військові об'єкти
11 серпня 2025, 17:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »