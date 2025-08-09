18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2025, 01:20

Відведення військ та території: що вимагає РФ в обмін на мир

09 серпня 2025, 01:20
Читайте также на русском языке
фото: REUTERS
Читайте также
на русском языке

Російський диктатор Путін представив адміністрації президента США Трампа пропозицію щодо припинення вогню. За даними ЗМІ, серед вимог очільника Кремля територіальні поступки

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає RegioNews.

Журналісти посилаються на європейських та українських чиновників. Зазначається, що європейські чиновники висловили побоювання, оскільки РФ вимагає від України передати східну частину країни, відому як Донбас без жодних зобов’язань з її сторони. Адже Кремль обіцяє лише припинити бойові дії.

У матеріалі йдеться про те, що пропозиція російського диктатора може свідчити про те, що РФ відмовляється від попередніх вимог щодо повного контролю над регіонами вздовж усієї лінії фронту, яка наразі простягається за межі Донбасу. У випадку якщо Київ погодиться відвести війська з усієї східної частини Донецької області, як того хоче російський диктатор, — РФ контролюватиме Донбас та Крим.

Неназваний український чиновник заявив, що Україна не проти жодних пропозицій щодо обговорення мирної угоди. Проте перемир'я буде обов'язковим кроком для будь-яких подальших кроків.

Крім того, згадують слова українського лідера. Адже Володимир Зеленський казав, що територіальні питання та інші умови будуть обговорюватися лише після того, як Москва погодиться на повне і беззастережне припинення вогню.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ опублікували соціальне опитування. Згідно з результатами, 69% українців хочуть дипломатичне врегулювання конфлікту. При цьому 24% громадян підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної допомоги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США РФ Путін
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна
08 серпня 2025, 21:50
США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні: що відомо
08 серпня 2025, 18:05
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
09 серпня 2025, 02:00
В Україні дорожчає вершкове масло: чи чекати на падіння цін
09 серпня 2025, 01:40
В Україні подорожчала олія: які тепер ціни
09 серпня 2025, 00:55
Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" кавун 2025 році
09 серпня 2025, 00:30
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
08 серпня 2025, 23:55
На Львівщині затримали чоловіка, який розправився з пенсіонеркою та напав на її сина
08 серпня 2025, 23:25
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
5 тисяч за "мандрівку" до Румунії: на Закарпатті викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон
08 серпня 2025, 22:37
У Куп’янську внаслідок російських атак постраждали 5 людей
08 серпня 2025, 22:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »