фото: REUTERS

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає RegioNews.

Журналісти посилаються на європейських та українських чиновників. Зазначається, що європейські чиновники висловили побоювання, оскільки РФ вимагає від України передати східну частину країни, відому як Донбас без жодних зобов’язань з її сторони. Адже Кремль обіцяє лише припинити бойові дії.

У матеріалі йдеться про те, що пропозиція російського диктатора може свідчити про те, що РФ відмовляється від попередніх вимог щодо повного контролю над регіонами вздовж усієї лінії фронту, яка наразі простягається за межі Донбасу. У випадку якщо Київ погодиться відвести війська з усієї східної частини Донецької області, як того хоче російський диктатор, — РФ контролюватиме Донбас та Крим.

Неназваний український чиновник заявив, що Україна не проти жодних пропозицій щодо обговорення мирної угоди. Проте перемир'я буде обов'язковим кроком для будь-яких подальших кроків.

Крім того, згадують слова українського лідера. Адже Володимир Зеленський казав, що територіальні питання та інші умови будуть обговорюватися лише після того, як Москва погодиться на повне і беззастережне припинення вогню.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ опублікували соціальне опитування. Згідно з результатами, 69% українців хочуть дипломатичне врегулювання конфлікту. При цьому 24% громадян підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної допомоги.