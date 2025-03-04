Суд передал арестованное имущество беглого олигарха Жеваго в управление АРМА

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Печерский районный суд города Киева передал в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) имущество беглого олигарха Константина Жеваго. Он является бенефициарным владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит" и находится под санкциями СНБО

Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований, передает RegioNews.

Имущество было арестовано в рамках расследования ГБР по подозрению олигарха и его сообщников в растрате 113 млн. долларов США из банка "Финансы и Кредит".

Правоохранители не называют имя фигуранта. По данным источника Общественного в правоохранительных органах, речь идет именно о Константине Жеваго.

"28 февраля 2025 года Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА корпоративных прав 16 предприятий, входящих в орбиту олигарха. Среди них и 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК". Сегодня определение суда передано в АРМА для исполнения", ― говорится в сообщении ГБР.

Напомним, в августе 2023 года НАБУ и САП сообщили Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды судье Верховного суда Всеволоду Князеву.

В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу олигарха Константина Жеваго по делу о предоставлении взятки бывшему председателю, судье Верховного суда Всеволоду Князеву.

В мае 2024 года Константин Жеваго получил новое подозрение – по делу банка "Финансы и Кредит".

Также сообщалось, что СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.