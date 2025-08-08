Суд арештував активи Жеваго через борг перед Нацбанком

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, ексвласника банку "Фінанси та кредит"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НБУ.

Суд заморозив певні активи Жеваго до рішення щодо позову Національного банку України (НБУ) про визнання і виконання в Англії рішення українського суду, яке зобов'язує його виплатити борг НБУ.

Раніше Шевченківський районний суд Києва зобов'язав його сплатити понад 1,5 мільярда гривень. Однак Жеваго не виконав це зобов'язання.

Зазначимо, Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

Як повідомлялось, у березні 2025 року суд передав арештоване майно олігарха-втікача Жеваго в управління АРМА. Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом.