18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 20:42

Суд арештував активи Жеваго через борг перед Нацбанком

08 серпня 2025, 20:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, ексвласника банку "Фінанси та кредит"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НБУ.

Суд заморозив певні активи Жеваго до рішення щодо позову Національного банку України (НБУ) про визнання і виконання в Англії рішення українського суду, яке зобов'язує його виплатити борг НБУ.

Раніше Шевченківський районний суд Києва зобов'язав його сплатити понад 1,5 мільярда гривень. Однак Жеваго не виконав це зобов'язання.

Зазначимо, Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

Як повідомлялось, у березні 2025 року суд передав арештоване майно олігарха-втікача Жеваго в управління АРМА. Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Костянтин Жеваго НБУ борги арешт
Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування
07 серпня 2025, 15:26
Ексголову Державної судової адміністрації засудили до 3 років позбавлення волі
06 серпня 2025, 12:49
Суд арештував екскерівника військової адміністрації на Луганщині
05 серпня 2025, 19:59
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна
08 серпня 2025, 21:50
У багатьох населених пунктах Донеччини почалась примусова евакуація
08 серпня 2025, 21:22
Кабмін звільнив із посади одного з топпосадовців
08 серпня 2025, 20:56
У Дніпрі затримали "крадія-шопоголіка": що йому загрожує
08 серпня 2025, 20:45
У Дніпрі жінка подала до суду на сусіда через паркан: що сталось
08 серпня 2025, 20:20
Сьогодні РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину
08 серпня 2025, 20:15
На Одещині 12-річний хлопчик влаштував ДТП на мотоциклі
08 серпня 2025, 19:41
На Запоріжжі почали евакуацію засуджених
08 серпня 2025, 19:11
В Україні не будуть вводити санкції проти російських видавництв
08 серпня 2025, 18:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »