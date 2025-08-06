Эксглаву Государственной судебной администрации приговорили к 3 годам лишения свободы

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Как отмечается, 6 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему руководителю Государственной судебной администрации Украины, согласно которому признала его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

"Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения владелицы компаний-поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Известно, что цены были завышены на наиболее востребованные продукты и занижены на менее востребованные.