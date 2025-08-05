Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Во время патрулирования в селе Большой Алексин оперативники заметили мужчину возле местного магазина. Его поведение вызвало подозрение – он держал пакет и часто оглядывался.

В ходе проверки выяснилось, что в пакете 37-летнего мужчины находились 141 патрон калибра 5,45 мм, корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Боеприпасы были изъяты для дальнейшего исследования.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Продолжаются следственные действия и экспертизы

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под арестом на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен. Поскольку подозреваемый средства не уплатил, он находится в следственном изоляторе. Следственные действия продолжаются, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в одном из домов Саксаганского района Кривого Рога 29 июля около 21:50 произошел взрыв. Согласно предварительным данным, мужчина бросил гранату под дверь соседа, что вызвало панику среди жителей многоэтажного дома.