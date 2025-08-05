скриншот из Телеграмм-публикации Андрея Ермака

В беспилотниках, применяемых Россией на войне против Украины, зафиксировано наличие деталей индийского производства

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о компонентах, найденных в дронах-камикадзе, в частности типа "Шахед"/"Герань", активно используемых на линии фронта и в ударах по гражданской инфраструктуре. Ермак подчеркнул, что международное сообщество должно принять меры, чтобы у России не было возможности получать комплектующие из-за рубежа.

Россия активно использует "Шахеды", часть деталей которых поставляют из-за границы. Фото: Hindustantimes.com

Эта информация появилась на фоне заявления индийской стороны о намерении продолжить закупку российской нефти, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Ермак также подчеркнул, что приобретение российских энергоресурсов фактически способствует финансированию войны.

Ранее сообщалось, что модернизированные российские дроны типа "Шахед" могут представлять большую угрозу жилищной инфраструктуре. Командир ВСУ Денис Ярославский заявил, что такие беспилотники способны уничтожать конструкции строений до пятого этажа.