Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Мужчина приехал сюда еще в 2012 году по делам, но остался жить с нарушением закона. Он встретил здесь любимую и поселился в Ровенском районе.

В 2022 году на него составили админпротокол за нарушение миграционных правил и приняли решение о принудительном возвращении в Россию. Но он отказался уезжать, поэтому полиция снова принялась за дело.

После оформления всех документов мужчину принудительно выдворят из Украины обратно в Россию.

Напомним, в Днепр осудили жителя Донбасса, который передавал россиянам данные об ВСУ. Как оказалось, мужчина делал это сознательно, имея пророссийские взгляды. В переписке с россиянином он говорил, что ждет оккупантов "всей душой".