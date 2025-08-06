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06 августа 2025, 10:57

Нелегал из России более 10 лет жил на Ровенщине — теперь его принудительно выдворят

06 августа 2025, 10:57
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Фото: Национальная полиция
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Вчера, 5 августа, правоохранители миграционной полиции совместно с работниками миграционной службы задержали 42-летнего гражданина России, незаконно находившегося на территории Ровенской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Мужчина приехал сюда еще в 2012 году по делам, но остался жить с нарушением закона. Он встретил здесь любимую и поселился в Ровенском районе.

В 2022 году на него составили админпротокол за нарушение миграционных правил и приняли решение о принудительном возвращении в Россию. Но он отказался уезжать, поэтому полиция снова принялась за дело.

После оформления всех документов мужчину принудительно выдворят из Украины обратно в Россию.

Напомним, в Днепр осудили жителя Донбасса, который передавал россиянам данные об ВСУ. Как оказалось, мужчина делал это сознательно, имея пророссийские взгляды. В переписке с россиянином он говорил, что ждет оккупантов "всей душой".

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