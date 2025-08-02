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02 августа 2025, 01:35

США разворачивают ядерные подлодки из-за угроз РФ - Трамп

02 августа 2025, 01:35
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Фото из открытых источников
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По словам Дональда Трампа, была сделана угроза, а США должны реагировать. Он отметил, что речь идет о защите граждан

Об этом президент США заявил во время общения с прессой, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, он приказал развернуть американские ядерные подлодки. Это произошло после того, как заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать США в публичном пространстве.

"Мы должны были это сделать. Мы просто должны быть осторожными. Была сделана угроза, и мы считаем ее неуместной. Поэтому я должна быть очень осторожна. Я делаю это из соображений безопасности нашего народа. Угроза была сделана бывшим президентом России, и мы собираемся защитить наших людей", - говорил Дональд Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

В ответ на это Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией" . Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" между Россией и США.

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