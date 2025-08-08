Скріншот сервіса GoRadar

Про це повідомляє The Barents Observer, передає RegioNews.

Імовірне місце проведення тестів - архіпелаг Нова Земля, а самі випробування можуть розпочатися вже найближчими днями.

Свідченням підготовки стали тимчасові заходи безпеки в регіоні: повітряний простір над Новою Землею закрили з 7 по 12 серпня, а відповідне попередження NOTAM діє від четверга до вечора вівторка. Крім того, з початку липня зафіксовано регулярні рейси вантажних суден на архіпелаг, що вказує на логістичну підтримку майбутніх випробувань.

На базі Рогачево помічено два літаки "Росатома", які раніше використовувалися для забезпечення подібних ракетних тестів. Окрім цього, частина вантажних суден перебуває біля узбережжя в районі полігону Паньково, виконуючи функції спостереження та підтримки.

Ці заходи свідчать про активну фазу підготовки до тестування новітньої ядерної зброї, що може мати значний вплив на стратегічний баланс у регіоні та світі.

Раніше повідомлялося, США активізували розгортання ядерних підводних човнів через загрози з боку Росії. Дональд Трамп заявив, що це рішення було ухвалене після публічних заяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.