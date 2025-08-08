09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 14:07

Росія готується до тестування ядерної ракети "Буревісник", - The Barents Observer

08 серпня 2025, 14:07
Скріншот сервіса GoRadar
Росія готується до нових випробувань міжконтинентальної крилатої ракети "Буревісник" з ядерною установкою

Про це повідомляє The Barents Observer, передає RegioNews.

Імовірне місце проведення тестів - архіпелаг Нова Земля, а самі випробування можуть розпочатися вже найближчими днями.

Свідченням підготовки стали тимчасові заходи безпеки в регіоні: повітряний простір над Новою Землею закрили з 7 по 12 серпня, а відповідне попередження NOTAM діє від четверга до вечора вівторка. Крім того, з початку липня зафіксовано регулярні рейси вантажних суден на архіпелаг, що вказує на логістичну підтримку майбутніх випробувань.

На базі Рогачево помічено два літаки "Росатома", які раніше використовувалися для забезпечення подібних ракетних тестів. Окрім цього, частина вантажних суден перебуває біля узбережжя в районі полігону Паньково, виконуючи функції спостереження та підтримки.

Ці заходи свідчать про активну фазу підготовки до тестування новітньої ядерної зброї, що може мати значний вплив на стратегічний баланс у регіоні та світі.

Раніше повідомлялося, США активізували розгортання ядерних підводних човнів через загрози з боку Росії. Дональд Трамп заявив, що це рішення було ухвалене після публічних заяв заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
