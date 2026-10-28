Фото: ГСЧС

Происшествие случилось утром 28 октября, около 09:30, в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Николая Василенко на территории парковки горели два автобуса. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 21 октября в Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний парень.