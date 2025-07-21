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Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

21 июля Великобритания сообщила о новых санкциях против РФ. Эти санкции должны ограничить доход Москвы от транспортировки и продажи нефти.

Известно, что британское правительство внесло в санкционный список 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый теневой флот, по которому Россия тайно перевозит нефть. Отмечается, что эти подсанкционные танкеры только с начала прошлого года перевезли российскую нефть на 24 миллиарда долларов.

Напомним, недавно Европейский Союз ввел 18-й пакет санкций против РФ. Впервые в список были внесены банки из Китая и ВПК Беларуси. Общее количество подсанкционных физических и юридических лиц теперь превышает 2500. В частности, добавили 14 человек и 41 организацию, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.