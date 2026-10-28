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28 октября 2026, 12:26

На Полтавщине военный избил чиновника из-за ареста счета и покинул воинскую часть

28 октября 2026, 12:26
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Лохвице военнослужащий во время конфликта с начальником отдела государственной исполнительной службы нанес ему телесные повреждения средней степени тяжести

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 октября. Военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговщины прибыл в отдел ГИС в Лохвице, чтобы выяснить вопрос разблокирования счета, арестованного из-за неуплаты штрафа.

Во время разговора с начальником отдела возник спор, переросший в конфликт с применением силы. Чиновник получил телесные повреждения, его госпитализировали.

На место вызвали полицию. Военнослужащего доставили в районный отдел для предоставления объяснений и проведения необходимых процессуальных действий.

По факту возможного насилия в отношении должностного лица правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса.

В тот же день после первоочередных следственных действий военный самовольно покинул воинскую часть.

В Военной службе правопорядка отметили, что способствуют установлению всех обстоятельств происшествия и проведению объективного расследования.

"Военная форма не освобождает от ответственности и не может быть оправданием для насилия", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во Львовской области военный укусил полицейского. Тот получил кусаную рану, которую эксперты квалифицировали как легкое телесное повреждение. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину. За нападение на правоохранителя суд назначил ему один год заключения.

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