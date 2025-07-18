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Дональд Трамп ранее опровергал заявления СМИ, что он намекал Зеленскому на удары по РФ. Однако теперь в СМИ появляется больше деталей

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает RegioNews.

Ранее в Белом Доме подтверждали, что во время разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп действительно поинтересовался, может ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. Однако отмечалось, что якобы это не было призывом к действиям.

Теперь украинский чиновник, говоривший с журналистами анонимно, сказал, что Дональд Трамп аргументировал это тем, что "Украина не сможет изменить ход войны, если будет играть в оборону".

По словам инсайдера, на вопрос о "возможности Украины ударить по Москве или Санкт-Петербургу", президент Украины Зеленский сказал: "Если у нас есть соответствующее оружие, мы можем".

Следует отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие. В частности, говорили о ракетах большой дальности, которые могут получить даже в Москву. Однако официально никаких подтверждений не было.

Напомним, ранее в разговоре с журналистом BBC президент США в очередной раз раскритиковал российского диктатора. Дональд Трамп отметил, что каждый раз, когда он думал, что разговор с Путиным прошел хорошо, россияне снова обстреливали украинские города.