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Дмитрий Медведев отреагировал на слова Трампа о разочаровании в Путине. Он начал угрожать США возможной войной с РФ

Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ написал в соцсети X (Twitter), передает RegioNews.

Дмитрий Медведев заявил, что президент США якобы "играет в игру ультиматумов с Россией". Он добавил, что Дональд Трамп якобы должен помнить, что "РФ – это не Израиль и даже не Иран".

"Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так Медведев назвал Джо Байдена – ред)", - пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о сокращении срока, который он ранее давал диктатору Путину для заключения соглашения о прекращении войны в Украине. По словам Трампа, он разочаровался в Путине и сокращает этот период, что уже знает, что ответит Кремль.

При этом ранее он говорил, что если Путин за этот срок не заключит соглашение о мире, США введут сокрушительные санкции против РФ.