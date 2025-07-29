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США, ймовірно, перемістили свою ядерну зброю на територію Об'єднаного королівства. Це перше збільшення кількості тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів Холодної війни

Про це повідомляє Blomberg з посиланням на джерела, передає RegioNews.

Журналісти посилаються на військових аналітиків, фінансові документи Пентагону та дані з відкритих джерел. Зазначається, що 16 липня 2025 року військовий літак C-17 Першого авіаційного підрозділу ядерного транспорту ВПС США відлетів з увімкненим транспондером зі штату Нью-Мексико до британської авіабази в місті Лейкенгіт.

Офіційно ані США, ані Великобританія не коментують це переміщення. При цьому фінансові документи Пентагону свідчать, що над "об'єктами надійності" на базі Лейкенгіт ведуться роботи протягом кількох років. За словами журналістів, формулювання "предмети надійності" часто Пентагон використовує для позначення розміщення ядерної зброї.

Припускається, що перемістили термоядерні бомби B61-12. Якщо це так, то це перше збільшення кількості тактичної ядерної зброї США в Європі з часів Холодної війни. Експерти називають це також першим кроком на шляху до посилення сил стримування НАТО.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що розчарувався Путіним і зменшує термін, який він давав йому раніше на заключення угоди з Україною. Після цього заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відкрито пригрозив США війною. Він заявив, що нібито Трамп "грає в ультиматуми з РФ".