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Верховная Рада Украины 28 октября приняла в первом чтении проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2027 год"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Раду.

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов. Среди ключевых направлений финансирования определено необходимое обеспечение сектора безопасности и обороны, сохранение общей финансовой устойчивости и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Количество поправок в бюджет стало рекордным за последние 24 года – 5236.

В частности, Рада поддержала поправку о повышении зарплат военным – за нее проголосовали 304 депутата. Также был одобрен запрет финансировать "Национальный кэшбек" из госбюджета-2027. В то же время, депутаты отклонили предложения направлять средства от соглашений со следствием на нужды ВСУ.

Теперь правительство должно доработать проект бюджета. Второе чтение и окончательное принятие ожидаются 23-26 ноября.

Напомним, также Рада не поддержала ограничения зарплат чиновников до 80 тысяч гривен. Депутаты отклонили соответствующую поправку в проект госбюджета.