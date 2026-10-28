В центре Ивано-Франковска женщина подожгла флаг Украины: ее задержали

Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковске 47-летняя местная жительница публично подожгла Государственный флаг Украины. Правоохранители задержали женщину и начали уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 октября около 15.20 в центре города. Очевидцы увидели произошедшее и вызвали полицию.

Правоохранители прибыли на место, установили личность женщины и доставили ее в Ивано-Франковское районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

По данным полиции, 47-летняя жительница ранее не была судима, однако попадала в поле зрения правоохранителей из-за имущественных правонарушений.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины – публичное надругательство над государственными символами. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Киеве секретарь Святошинского суда опубликовала фото с сигаретой и нацистским символом. Подобные действия вызвали возмущение в обществе из-за символики, ассоциирующейся с ужасными страницами истории.