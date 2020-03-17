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17 марта 2020, 14:32 9

В Луганской области закрыли все кафе и рынки. Стариков обещают "взять на карандаш"

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17 марта 2020, 14:32 9
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В Луганской области закрывают места общественного питания и ограничивают передвижение в маршрутках до 10 человек для предотвращения распространения коронавируса
Фото: Луганская облгосадминистрация
В Луганской области закрывают места общественного питания и ограничивают передвижение в маршрутках до 10 человек для предотвращения распространения коронавируса

Об этом, как сообщает RegioNews, сказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на брифинге 17 марта.

"С сегодняшнего дня действует мое распоряжение о достаточно жестких ограничениях в области. Мы принимаем меры для предотвращения распространения этой болезни на территории Луганщины. Результаты экспресс-тестов, которые уже проведены, являются негативными. Заболевших коронавирусом у нас нет. Однако мы и в дальнейшем должны заботиться о безопасности людей", - сказал Гайдай.

С сегодняшнего дня в области закрываются все места общественного питания. По желанию владельцев будет организована доставка еды. Подлежит закрытию уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве будут контролировать правоохранительные органы. Аптеки, банки, продуктовые магазины и заправки будут работать в дальнейшем.

В "Укрпочту" и "Новую почту" будут направлены обращения об ограничении нахождения в помещениях не более 3-4 посетителей одновременно.

Отмечено, что жители области старше 65 лет будут находиться под "регулярным наблюдением работников служб социальной защиты".

"Ожидаем от Министерства здравоохранения дополнительную партию защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства индивидуальной защиты в достаточном количестве в лечебные учреждения передадут уже сегодня. К концу недели получим и экспресс-тесты - в Украину должно поступить 10 млн таких тестов, которые направят в регионы", - заявил Гайдай.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).


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