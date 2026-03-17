19:20  17 марта
На Закарпатье начали строить новый курорт площадью 60 гектаров за 500 миллионов долларов
18:13  17 марта
В Николаеве мужчина ударил ножом работника ТЦК и полицейского
17:35  17 марта
В Полтаве пограничник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 19:45

На Волыни мужчина "купил" ребенка, чтобы не служить в армии

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни перед судом предстанет мужчина, способствовавший в незаконной переправке лица через государственную границу Украины. Известно, что он "продал" ребенка военнообязанному мужчине

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, на Волыни на военнообязанного мужчину оформили ребенка, отцом которого он на самом деле не был. Оказалось, что он заплатил за это 2500 долларов, чтобы получить статус многодетного отца. Впоследствии мужчина таким образом беспрепятственно уехал за границу.

Организатором схемы оказался ранее уже судимый 40-летний житель поселка Голобы (в частности, за умышленное убийство). Также он привлек к "работе" двух сообщников. Сейчас злоумышленник находится под стражей и вскоре предстанет перед судом.

Напомним, в Киеве разоблачена схема массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверение силовых структур Украины, в том числе "удостоверение Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
Все блоги »