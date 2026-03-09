Фото: СБУ

Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ нейтрализовали схему массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверение силовых структур Украины, в том числе "удостоверение Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Киеве задержали организатора схемы. Им оказался бывший военнослужащий одного из ведомств Сил безопасности и обороны страны.

К нелегальному бизнесу фигурант привлек еще 18 сообщников. Вместе они построили организованную иерархическую структуру с четким распределением функционала и обязанностей. Свою деятельность они вели в арендованных офисах по всей Украине, где установили оргтехнику для серийного изготовления документов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов в зависимости от срочности заказа.

Фигуранты вносили данные клиентов в бланки поддельных удостоверений и вставляли их фото по образцу подлинных документов.

Готовую "продукцию" сбывали заказчикам через почтовые отправления под видом полиграфической продукции или во время личных встреч.

Приобретя такие "документы", военнообязанные надеялись использовать их для уклонения от мобилизации.

Во время обысков в домах и офисах фигурантов изъяли смартфоны, компьютерную технику, поддельные штампы и печати госучреждений и боевые средства поражения. Кроме того, у злоумышленников изъяли около ста "удостоверений" СБУ, других военизированных и правоохранительных формирований, а также фиктивные приказы, справки и агитационные листовки.

Организатору сделки объявили подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех фигурантов.

