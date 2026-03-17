Во Львове военный стрелял, препятствуя мобилизации брата – его взяли под стражу

Во Львове суд постановил заключить под стражу на 60 дней – до 10 мая включительно – военнослужащего Военно-медицинский клинический центр Западного региона

Об этом пишет Еспресо.Захід со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина перебывает в должности младшего медицинского брата в звании старший солдат. Его подозревают в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

По данным суда, 12 марта в 13:40 фигурант препятствовал мобилизационным действиям в отношении своего брата.

Мужчина перекрыл движение служебного автомобиля и, держа в руке заранее подготовленный пистолет SCHMEISSER 9 мм, направил его в сторону авто и произвел выстрел в воздух.

После этого он подошел поближе и выстрелил в лобовое стекло. Открыв дверцу автомобиля и угрожая оружием пассажирам, он освободил брата и вместе с ним скрылся с места происшествия. Однако мужчину задержали в тот же день.

