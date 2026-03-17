На Волині чоловік "купив" дитину, щоб не служити в армії

На Волині перед судом постане чоловік, який сприяв в незаконному переправленні особи через державний кордон України. Відомо, що він "продав" дитину військовозобов'язаному чоловіку

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Як з'ясували правоохоронці, на Волині на військовозобов'язаного чоловіка оформили дитину, батьком якої він насправді не був. Виявилось, що він заплатив за це 2 500 доларів, щоб отримати статус багатодітного батька. Згодом чоловік таким чином безперешкодно виїхав за кордон.

Організатором схеми виявився 40-річний житель селища Голоби, який раніше вже був судимий (зокрема, за умисне вбивство). Також він залучив до "роботи" двох спільників. Зараз зловмисник перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Нагадаємо, у Києві викрили схему масового виготовлення та продажу "документів", які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі "посвідчення Служби безпеки України", та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.