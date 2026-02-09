На Волині тракторист ковшем смертельно травмував жінку: як його покарав суд

Фото: Національна поліція

Ковельський міськрайонний суд Волинської області призначив іспитовий строк трактористу-машиністу, через дії якого на підприємстві загинула працівниця

Про це пишуть "Волинські новини" із посиланням на вироку суду, передає RegioNews.

Інцидент стався вранці 13 вересня 2021 року на сільськогосподарському підприємстві в селі Колодяжне. Під час виконання робіт обвинувачений, керуючи навантажувачем, притиснув ковшем до стіни будівлі 58-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Чоловіка обвинувачували у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що під час завантаження кормів не помітив працівницю та не дотримався безпечної відстані між транспортним засобом і стіною будівлі.

Також встановлено, що водій не мав відповідної категорії для керування цим видом навантажувача. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався, позитивно характеризується та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Суд призначив чоловіку три роки позбавлення волі, замінивши покарання дворічним іспитовим строком.

Крім того, йому на два роки заборонили керувати сільськогосподарською технікою та зобов'язали сплатити майже 70 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

