На Волыни депутат угрожал полицейскому и повредил служебный автомобиль

Фото: Нацполиция

Руководитель Волынской областной прокуратуры Максим Роговенко сообщил депутату одного из поселковых советов Луцкого района о подозрении в угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей. Стали известны подробности инцидента

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, нетрезвый депутат конфликтовал с полицейским. Полиция прибыла по вызову в село Кадище для проверки возможного незаконного использования местным жителем с целью получения прибыли гуманитарной помощи. Речь шла об автомобиле для ВСУ.

Депутат нецензурно высказывался, угрожал одному из правоохранителей. Затем он бросил камень в автомобильной полиции, повредив транспортное средство.

Теперь суд избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста.

