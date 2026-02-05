На Волыни депутат угрожал полицейскому и повредил служебный автомобиль
Руководитель Волынской областной прокуратуры Максим Роговенко сообщил депутату одного из поселковых советов Луцкого района о подозрении в угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей. Стали известны подробности инцидента
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, нетрезвый депутат конфликтовал с полицейским. Полиция прибыла по вызову в село Кадище для проверки возможного незаконного использования местным жителем с целью получения прибыли гуманитарной помощи. Речь шла об автомобиле для ВСУ.
Депутат нецензурно высказывался, угрожал одному из правоохранителей. Затем он бросил камень в автомобильной полиции, повредив транспортное средство.
Теперь суд избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в Ровенской области задержали злоумышленника, который угрожал гранатой своей семье. Мужчина отказывался отдать взрывоопасный предмет, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ. Взрывотехники изъяли гранату (учебно-тренировочную), тротиловую шашку "Т-200", артиллерийский прах и зажигательную трубку.