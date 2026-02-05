Фото: БЭБ

Правоохранители передали в суд дело в отношении бывшего начальника одной из больниц Маневичского поселкового совета и директора подрядной фирмы. Их обвиняют в махинациях при закупке системы кислородоснабжения

По данным следствия, во время пандемии COVID-19 фигуранты организовали покупку системы кислорода по завышенной стоимости и подписали официальные документы с ложными данными о цене оборудования. В результате стоимость закупки была почти вдвое выше среднерыночной.

Аудиторы и эксперты подтвердили, что из-за этой схемы местный бюджет потерял более 1,6 млн грн.

Фигурантам инкриминируют присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК). Расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

