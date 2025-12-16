На Волині нетверезий водій збив пішохода та втік з місця ДТП

Фото: Ковель media

Ковельська окружна прокуратура передала до суду справу 43-річного жителя Турійська, який п'яним порушив правила дорожнього руху і спричинив тяжкі травми пішоходу

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у липні 2025 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Audi, на вулиці Гвардійській у Ковелі заднім ходом наїхав на пішохода та залишив місце ДТП.

Унаслідок наїзду 55-річний чоловік отримав тяжкі травми і був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зауважимо, що раніше обвинувачений вісім разів притягувався до кримінальної

Нагадаємо, у Києві п'яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною. Правоохоронці встановили, що водій Porsche Cayenne зіткнувся з "ВАЗом" та ще кількома автомобілями. Після цього чоловік почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасниками ДТП.