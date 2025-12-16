15:16  16 грудня
В Одесі російський дрон влетів у багатоповерхівку, уламки впали біля школи
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
16 грудня 2025, 12:53

На Волині нетверезий водій збив пішохода та втік з місця ДТП

16 грудня 2025, 12:53
Фото: Ковель media
Ковельська окружна прокуратура передала до суду справу 43-річного жителя Турійська, який п'яним порушив правила дорожнього руху і спричинив тяжкі травми пішоходу

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у липні 2025 року чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Audi, на вулиці Гвардійській у Ковелі заднім ходом наїхав на пішохода та залишив місце ДТП.

Унаслідок наїзду 55-річний чоловік отримав тяжкі травми і був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зауважимо, що раніше обвинувачений вісім разів притягувався до кримінальної

Нагадаємо, у Києві п'яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною. Правоохоронці встановили, що водій Porsche Cayenne зіткнувся з "ВАЗом" та ще кількома автомобілями. Після цього чоловік почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасниками ДТП.

Волинська область ДТП ПДР водій нетверезий водій алкоголь пішохід
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
