Фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 14 грудня, близько 23:00 в Рованцях Луцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій BMW, 21-річний житель Гіркої Полонки, виїхав на узбіччя та врізався у прикпаркований Renault Master.

Внаслідок аварії двоє хлопців 17 та 19 років отримали травми. Ще один 17-річний житель Луцького району помер. Усі вони перебували всередині Renault Master.

Зазначається, що винуватець ДТП був у стані сп’яніння. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня на Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево. Водій загинув на місці.