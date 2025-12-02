На Волині 15-річний хлопець заради грошей вбив пенсіонерку: його затримали

13:30  02 грудня
02 грудня 2025, 14:55

На Волині 15-річного хлопця затримали за вбивство пенсіонерки

02 грудня 2025, 14:55
Фото: поліція
Поліцейські розкрили вбивство літньої жінки, що трапилось у червні 2025 року у Володимирському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У червні у селищі Благодатне жінка знайшла мертвою 78-річну матір. На її тілі були ознаки насильницької смерті.

​​​​​​

Правоохоронці протягом кількох місяців перевіряли версію за версією, розпитували місцевих (зокрема, осіб чоловічої статі), шукали бодай найменшу зачіпку. Також переглянули години відео з камер спостереження, провели понад 45 обшуків – мотивів розглядали чимало. У підсумку вийшли на слід зловмисника – ним виявився неповнолітній місцевий мешканець.

Поліція встановила, що в ніч на 25 червня фігурант шляхом злому вхідних дверей проник до будинку літньої жінки, аби заволодіти її грошима. Коли жінка прокинулася і хотіла завадити його діям, 15-річний юнак жорстоко розправився з нею – завдав численні смертельні удари так званою "фомкою" (металевим ломом) та втік. Її мобільний телефон та знаряддя злочину він викинув у колодязь на подвір’ї.

Підлітку оголосили підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). Суд обрав 15-річному юнаку запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Луцьку затримали чоловіка, який під час конфлікту вбив матір. За скоєне він може провести за ґратами до 15 років.

