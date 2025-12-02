На Волині 15-річний хлопець заради грошей вбив пенсіонерку: його затримали

Фото: поліція

Поліцейські розкрили вбивство літньої жінки, що трапилось у червні 2025 року у Володимирському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У червні у селищі Благодатне жінка знайшла мертвою 78-річну матір. На її тілі були ознаки насильницької смерті.

Правоохоронці протягом кількох місяців перевіряли версію за версією, розпитували місцевих (зокрема, осіб чоловічої статі), шукали бодай найменшу зачіпку. Також переглянули години відео з камер спостереження, провели понад 45 обшуків – мотивів розглядали чимало. У підсумку вийшли на слід зловмисника – ним виявився неповнолітній місцевий мешканець.

Поліція встановила, що в ніч на 25 червня фігурант шляхом злому вхідних дверей проник до будинку літньої жінки, аби заволодіти її грошима. Коли жінка прокинулася і хотіла завадити його діям, 15-річний юнак жорстоко розправився з нею – завдав численні смертельні удари так званою "фомкою" (металевим ломом) та втік. Її мобільний телефон та знаряддя злочину він викинув у колодязь на подвір’ї.

Підлітку оголосили підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). Суд обрав 15-річному юнаку запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії.

