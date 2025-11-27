11:40  27 листопада
27 листопада 2025, 09:23

Контрабанда авто під виглядом допомоги для ЗСУ: на Волині судитимуть двох ділків

27 листопада 2025, 09:23
Фото: БЕБ
Правоохоронці завершили два розслідування за фактами незаконного ввезення автомобілів в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги, яка нібито призначалася для потреб ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Двоє жителів Рівненської області діяли за схожими схемами. Вони купували автомобілі в країнах Європи та під час перетину митного кордону декларували транспорт як гуманітарні вантажі для ЗСУ, використовуючи реквізити благодійних організацій. Такий спосіб дозволяв уникати сплати мита та податків. Установлено, що таким чином ділки завезли щонайменше 11 автомобілів, які надалі продавали за готівку.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 1 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Наразі обвинувальні акти направлені до суду.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники виявили мікроавтобус із контрабандою 30 тягових акумуляторних батарей для електромобілів.

Волинська область контрабанда авто ЗСУ суд БЕБ
