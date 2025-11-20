15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 10:23

На Волині продавали будинки під виглядом земельних ділянок

20 листопада 2025, 10:23
Фото: БЕБ
Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків. До держбюджету відшкодовано понад 4,5 млн грн

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Місцевий мешканець організував будівництво житлових об’єктів у передмісті Луцька та продавав їх громадянам. Аби приховати реальні обсяги діяльності та уникнути оподаткування, він оформлював передачу зведених будинків як продаж земельних ділянок – без декларування нерухомості та сплати обов’язкових податків.

Таким чином, впродовж 2019–2025 років фігурант не сплатив до бюджету понад 4,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Детективам БЕБ вдалося домогтися повного відшкодування завданих державі збитків.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах).

Справу передали до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях забудовник ошукав людей на 13 мільйонів: замість квартир та таунхаусів вони отримали фіктивні договори.

