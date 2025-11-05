17:35  05 листопада
05 листопада 2025, 17:54

У Луцьку спіймали 54-річного "мисливця на авто": мав при собі спецтехніку для зламу

05 листопада 2025, 17:54
Фото: пресслужба поліції
Правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у серії крадіжок з автомобілів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними поліції Волині, чоловік використовував спеціальні технічні засоби для непомітного проникнення до салонів авто та викрадення грошей і цінностей.

Інцидент стався після звернення 40-річного лучанина, який повідомив про проникнення невідомого у його автомобіль Toyota Corolla. Злодій викрав з салону близько 7 тисяч гривень і втік.

Слідчо-оперативна група прибули на виклик відразу, і менш ніж за 30 хвилин правоохоронці встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 54-річний житель обласного центру, якого затримали у порядку статті 208 КПК України.

Під час обшуку у чоловіка вилучили гроші, а також пристрій, який, за версією слідства, використовувався для відкриття автомобіля потерпілого. Нині встановлюються можливі інші епізоди його діяльності. За даними слідчих, чоловік міг діяти системно, обираючи транспортні засоби, залишені власниками без нагляду.

Зловмиснику готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині 17-річний підліток викрав незамкнений автомобіль у селі Нараїв. Незабаром він не впорався з керуванням і врізався в дерево, що спричинило пошкодження машини та налякало місцевих мешканців.

