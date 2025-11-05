15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 17:12

В Тернопольской области расследуют загадочную смерть 48-летнего мужчины

05 ноября 2025, 17:12
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Тело знакомого у грузовика, припаркованного между селами Плоске и Тетильковцы, обнаружил 32-летний житель села Заздристь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Отмечается, что житель Тернопольщины вызвал скорую и полицию. Однако прибывшие на место происшествия врачи констатировали только смерть мужчины.

Правоохранители выяснили, что потерпевший вместе с другими водителями грузовиков DAF помогали убирать урожай сои. Однако в день несчастья был дождь и мужчины отдыхали. Впоследствии один из водителей увидел без сознания коллегу у грузовика.

По данному факту следователи полиции открыли производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, полицейские выясняют обстоятельства смерти двух работников на предприятии в Тернопольской области. Погибшие – 1984 и 1996 годов рождения.

