05 ноября 2025, 13:37

На Волыни водитель влетел в дорожный отбойник

05 ноября 2025, 13:37
Фото: ГСЧС Волыни
В Луцком районе автомобиль столкнулся с отбойником – никто не пострадал

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 04 ноября в поселке Колки Луцкого района на улице Грушевского.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник.

На место происшествия прибыли спасатели 13-й государственной пожарно-спасательной части поселка Маневичи. Они разрезали отбойник бензоризом и обеспечили доступ сотрудникам полиции к поврежденному транспортному средству.

По информации спасателей, в результате аварии никто не пострадал.

Водителей призывают быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

Напомним, в Ровенской области Mazda врезалась в отбойник. Водителя и пассажирку – 44-летнюю жительницу столицы госпитализировали. У них диагностировали переломы и ушибы.

