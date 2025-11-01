Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 1 ноября, около 09:10 на трассе Киев-Чоп вблизи села Круглое в Ровенском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Mazda, 48-летняя жительница Киева, не соблюдала безопасную скорость, не справилась с управлением и въехала в отбойник.

В больницу госпитализировали водительницу и пассажирку – 44-летнюю жительницу столицы. У них диагностировали переломы и ушибы.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

