На Волині водій влетів у дорожній відбійник

Фото: ДСНС Волині

У Луцькому районі автомобіль зіткнувся з відбійником – ніхто не постраждав

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 04 листопада в селищі Колки Луцького району на вулиці Грушевського.

Водій автомобіля не впорався з керуванням та врізався в відбійник.

На місце події прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. Вони розрізали відбійник бензорізом та забезпечили доступ працівникам поліції до пошкодженого транспортного засобу.

За інформацією рятувальників, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Водіїв закликають бути уважними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати швидкість.

