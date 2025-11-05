13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 13:37

На Волині водій влетів у дорожній відбійник

05 листопада 2025, 13:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Волині
Читайте также
на русском языке

У Луцькому районі автомобіль зіткнувся з відбійником – ніхто не постраждав

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 04 листопада в селищі Колки Луцького району на вулиці Грушевського.

Водій автомобіля не впорався з керуванням та врізався в відбійник.

На місце події прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі. Вони розрізали відбійник бензорізом та забезпечили доступ працівникам поліції до пошкодженого транспортного засобу.

За інформацією рятувальників, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Водіїв закликають бути уважними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати швидкість.

Нагадаємо, на Рівненщині Mazda врізалася у відбійник. Водійку та пасажирку – 44-річну жительку столиці госпіталізували. У них діагностували переломи та забої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП рятувальники ДСНС Волинська область аварія відбійник
Смертельна ДТП на Одещині: іномарка зіткнулась з вантажівкою, серед постраждалих діти
04 листопада 2025, 19:55
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки
04 листопада 2025, 11:34
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Київщині жінка залишила без догляду 4 тварини – вони загинули: що загрожує власниці
05 листопада 2025, 14:44
П'ять авто, квадрокоптер і $8000 з людини: викрито організовану банду переправників через річку Тиса
05 листопада 2025, 14:36
У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
05 листопада 2025, 14:35
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
05 листопада 2025, 14:23
В Одесі турецький підприємець підробляв одяг відомих марок в Україні: що вирішив суд
05 листопада 2025, 14:15
Ворожий шпигун під прикриттям: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Краматорську
05 листопада 2025, 14:06
У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати
05 листопада 2025, 13:45
Привласнювали квартири самотніх померлих: на Чернігівщині викрили групу "чорних рієлторів"
05 листопада 2025, 13:32
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 13:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »