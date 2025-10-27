Везла ножи в Польшу: на Волыни пенсионерку оштрафовали на 17 тыс. грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

Любомльский районный суд оштрафовал пенсионерку на 17 тысяч гривен за перевозку ножей за границу без специального разрешения

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 31 мая 2025 года на пункте пропуска "Ягодин".

Женщина ехала рейсовым автобусом "Запорожье-Колобжег" в Польшу. В ее чемодане пограничники обнаружили три ножа, относящихся к клинковому холодному оружию. Перевозка такого оружия без специального разрешения запрещена законом.

На судебном заседании пенсионерка объяснила, что ножи принадлежали ее сыну, занимающемуся рыболовством. Она взяла их с собой во время поездки и положила в чемодан среди личных вещей, не скрывая. О необходимости спецразрешения женщина не знала.

Суд решил, что незнание законов не освобождает от ответственности. Так что пенсионерка получила 17 тысяч гривен штрафа. Еще 5348 гривен она заплатит за проведение судебной экспертизы оружия.

