27 жовтня 2025, 09:38

Везла ножі до Польщі: на Волині пенсіонерку оштрафували на 17 тис. грн

27 жовтня 2025, 09:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Любомльський районний суд оштрафував пенсіонерку на 17 тисяч гривень за перевезення ножів за кордон без спеціального дозволу

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 31 травня 2025 року на пункті пропуску "Ягодин".

Жінка їхала рейсовим автобусом "Запоріжжя-Колобжег" до Польщі. У її валізі прикордонники виявили три ножі, які відносяться до клинкової холодної зброї. Перевезення такої зброї без спеціального дозволу заборонене законом.

На судовому засіданні пенсіонерка пояснила, що ножі належали її синові, який займається рибальством. Вона взяла їх із собою під час поїздки і поклала у валізу серед особистих речей, не приховуючи. Про необхідність спецдозволу жінка не знала.

Суд вирішив, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Тож пенсіонерка отримала 17 тисяч гривень штрафу. Ще 5 348 гривень вона заплатить за проведення судової експертизи зброї.

Нагадаємо, на кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет. За фактом порушення митного законодавства відносно жінки складено протокол. Їй світить штраф і конфіскація товару разом із транспортним засобом.

Волинська область суд митниця митники ніж штраф Дозвіл пенсіонерка
