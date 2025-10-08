На Волині зіткнулися легковик і бензовоз: стався витік пального
Ввечері 7 жовтня в селі Дачне Волинської області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, що перевозила пальне
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок аварії стався витік. Рятувальники усунули загрозу займання, перекачали пальне з пошкодженої цистерни та провели очистку дороги.
Водій легковика отримав травми.
Нагадаємо, в поліції розповіли подробиці ДТП з маршруткою на Рівненщині, внаслідок якої одна людина загинула, ще шестеро – травмувались.
