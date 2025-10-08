Фото: ДСНС

Ввечері 7 жовтня в селі Дачне Волинської області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, що перевозила пальне

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок аварії стався витік. Рятувальники усунули загрозу займання, перекачали пальне з пошкодженої цистерни та провели очистку дороги.

Водій легковика отримав травми.

