18 вересня 2025, 11:50

У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці

18 вересня 2025, 11:50
Фото: поліція
В середу, 17 вересня, у Луцьку близько 13:45 стався вибух у громадському місці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як виявилось, чоловік привів у дію невідомий пристрій, через що стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. На місце виїхали вибухотехніки, слідчі та оперативники.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Чоловіку готують підозру за незаконне поводження з вибуховими речовинами та хуліганство.

Нагадаємо, 13 вересня на Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим. Зловмисника затримали, йому оголосили підозру.

