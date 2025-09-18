Фото: поліція

В середу, 17 вересня, у Луцьку близько 13:45 стався вибух у громадському місці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як виявилось, чоловік привів у дію невідомий пристрій, через що стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. На місце виїхали вибухотехніки, слідчі та оперативники.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

Чоловіку готують підозру за незаконне поводження з вибуховими речовинами та хуліганство.

Нагадаємо, 13 вересня на Черкащині чоловік загинув після вибуху гранати, кинутої знайомим. Зловмисника затримали, йому оголосили підозру.